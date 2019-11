9.400 euro raccolti al 29°Pranzo di Solidarietà di Apro Onlus

In 340 hanno preso parte, domenica 17 novembre, al grande pranzo di solidarietà di Apro Onlus. Giunto quest’anno alla 29° edizione, ha visto come ogni anno una grande partecipazione di pubblico, fatto di volontari e sostenitori a vario titolo, oltre alla partecipazione delle autorità locali e figure di spicco della sanità reggiana.

Il pranzo, grazie al quale sono stati raccolti 9.400 euro, è stato un momento importante di convivialità e condivisione a sostegno del progetto sul tumore del pancreas, inaugurato lo scorso anno. In questi mesi di attività, la generosità dei reggiani ha portato alla onlus 300.000 euro, 200.000 dei quali già stanziati per l’acquisto di macchinari e il supporto alle attività dei 3 reparti di riferimento dell’Associazione: la Medicina III, la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e la Radioterapia Oncologica.

Alla presenza del Presidente dell’Associazione Dott. Giovanni Fornaciari, del Presidente Onorario Dott. Giuliano Bedogni, di direttori e medici e dei vari reparti e dei vertici dell’Azienda, Dott. Giorgio Mazzi, Fausto Nicolini e Cristina Marchesi, il pranzo è stato l’occasione per illustre i risultati raggiunti dall’associazione e i prossimi obiettivi.

Numerose anche le autorità politiche, il Sindaco di Reggio Luca Vecchi, il sottosegretario regionale Giammaria Manghi, il deputato PD Andrea Rossi, la consigliera regionale Ottavia Soncini.

La buona riuscita del pranzo è stata resa possibile dagli instancabili volontari dell’Associazione, primi tra tutti i coniugi Elsa e Giuseppe Rota, Nadia e Claudio Ferrari e Adriana Fontanesi.

Continuano le Attività di Apro Onlus. In occasione della Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas, giovedì 21 novembre, presso l’atrio dell’Arcispedale S.M. Nuova e l’ingresso del Core, saranno presenti banchetti informativi e di raccolta fondi per il tumore del pancreas, così come all’Ospedale Magati di Scandiano. Alle ore 20.30, presso il Centro Culturale Multiplo di Cavriago, la Dott.ssa Giuliana Sereni, dirigente medico di Gastroenterologa ed Endoscopia Digestiva parlerà del progetto pancreas “Capire prevenire e curare il tumore del pancreas”. Incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza.

Venerdì 22 novembre, alle ore 20.00 “Cena con Delitto” al Parco del Liofante di Salvaterra mentre domenica 24 novembre, in occasione dei festeggiamenti per San Prospero, doppio appuntamento per Apro Onlus: dalle 8.00 alle 20.00 banchetti informativi e di raccolta fondi in piazza Fontanesi a Reggio Emilie e dalle 11.00, inaugurazione della nuova Sala Diamante al Centro Sociale La Mirandola.

Per informazioni: Segreteria Apro Onlus 0522-295585/320-96224465