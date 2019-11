Villa Minozzo, ripristinata la frana sulla Sp 59 a Sologno

Sono terminati, a Sologno di Villa Minozzo, i lavori di ripristino della frana che, nella primavera 2018, aveva interessato la scarpata di monte e parte della carreggiata stradale della Sp 59, sulla quale da allora si viaggiava a senso unico alternato. L’intervento, progettato e gestito dalla Provincia di Reggio Emilia, è stato finanziato dall’Agenzia di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna con 95.000 euro ed ha comportato la realizzazione di un’opera di sostegno a contenimento della scarpata di monte, a margine della banchina stradale, per uno sviluppo complessivo di 22 metri, costituita da una trave in cemento armato con 29 micropali trivellati, adeguatamente tirantata.

Dall’altro giorno sulla Sp 59 – che per un paio di settimane, a ottobre, era stata chiusa al transito per permettere i lavori di perforazione per micropali e tiranti – la circolazione è stata dunque ripristinata a doppio senso di marcia.