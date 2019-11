Giornata contro la violenza sulle donne: gli appuntamenti in Appennino bolognese

Saranno numerosi gli appuntamenti in Appennino per richiamare l’attenzione sul drammatico tema del femminicidio e della violenza di genere, quanto mai di attualità, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si tiene ogni anno il 25 novembre. Protagonista di queste iniziative sarà l’associazione MondoDonna onlus, impegnata per la difesa dei diritti con progetti rivolti a donne, minori, stranieri, che in Appennino ha due presidi dello sportello “Chiama ChiAma”, a San Benedetto e Vergato. Si tratta del centro antiviolenza nato nel 2013 e rivolto a donne sole o con figli, vittime di violenza, di stalking, in difficoltà socio-economica e vittime di tratta, con una particolare attenzione alle donne di origine straniera che generalmente non si rivolgono ad altri servizi presenti sul territorio.

A San Benedetto Val di Sambro venerdì 22 novembre alle ore 17 nella sala della biblioteca comunale in via Roma 4 l’associazione in collaborazione con il Comune ha organizzato il convegno “Crescere cittadini: i diritti, l’accoglienza, la cura tra lettura, racconti, riflessioni e immagini nei libri per ragazzi”. Interverranno il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni, e tre operatrici della onlus MondoDonna Onlus: Elena Baboni, conduttrice laboratori, Giovanna Cosciola, coordinatrice Area antiviolenza e differenze di genere, Irene Bilei, referente del presidio antiviolenza Chiama ChiAma.

A Marzabotto domenica 24 novembre dalle 9 alle 12 ci sarà “Marzabotto in piazza”: un mercatino di gadget natalizi il cui ricavato finanzierà l’apertura di uno sportello “Chiama ChiAma” anche a Marzabotto. Nel corso della giornata, alle 11, sarà proiettato il video “Gli uomini di Marzabotto contro la violenza”. Gli organizzatori promettono vin brulè e dolci per tutti.

Lunedi 25 Novembre alle 10 nella sala consiliare del Comune di Vergato in piazza Capitani della Montagna l’incontro avrà il titolo “Azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere nei confronti delle donne”. Dopo l’introduzione del sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri le relatrici saranno Maria Chiara Rosa, che si occupa del presidio antiviolenza di Vergato ed Elena Corsini, Ispettore Nucleo tutela fasce deboli della Polizia Locale Unione Terre di Castelli.

A Gaggio Montano infine l’appuntamento è per il 30 Novembre alle ore 16 nel Centro Convegni “Alto Reno” di Gaggio Montano, dove sarà presentato “Chiama ChiAma, i presidi metropolitani vicini alle donne che subiscono violenza”: anche in questo caso saranno presenti due rappresentanti di MondoDonna Onlus, le psicoterapeute Samuela Pasquali e Laura D’Aniello, oltre alla sindaca Maria Elisabetta Tanari e alla assessora Camilla Insardà