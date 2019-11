La marcia silenziosa di lunedì darà il via alla Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

La marcia silenziosa di lunedì darà il via alla Giornata per l’eliminazione...

Ricorre lunedì prossimo, 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e Sassuolo, in collaborazione con i comuni di Fiorano Modenese, Maranello e Formigine, ha organizzato un ricco calendario d’appuntamenti che prenderà il via proprio lunedì mattina per poi concludersi sabato 30 novembre.

Lunedì 25 novembre, a partire dalle ore 9, prenderà il via “In silenzio per rompere il silenzio”: l’ormai tradizionale marcia silenziosa, riservata ai ragazzi e ragazze delle scuole superiori sassolesi, che da Piazzale Porrino attraverserà tutto il centro cittadino per sostare in piazza Garibaldi, dove verrà collocata l’istallazione con i dati aggiornati riguardanti proprio la violenza sulle donne, e poi concludersi al Crogiolo Marazzi, dove si svolgerà una mattinata dedicata ad approfondire il tema. Dopo il saluto degli Amministratori, infatti, indicativamente alle ore 10,30 si terrà l’intervento della responsabile del Servizio Sociale Tutela Minori e del Centro Antiviolenza TINA dell’Unione, Marina Frigieri. Al termine si terrà la premiazione del Concorso riservato agli studenti delle scuole superiori e, alle ore 11,30, lo spettacolo teatrale “I.O.” Il termine della mattinata sarà accompagnato dalla banda cittadina La Beneficenza.

Martedì 26 novembre, dalle ore 19,30 alle ore 20,45 e poi ancora dalle ore 20,45 alle ore 22, presso la palestra delle scuole medie Ruini, si terranno due sessioni di corsi gratuiti di Autodifesa femminile. A cura di Bushido Academy asd. Entrambe le lezioni sono gratuite ma occorre prenotarsi al numero 3426246440.

Giovedì 28 novembre, a partire dalle ore 21 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia: I.O. IAGO-OTELLO, tratto dall’Otello di W.Shakespeare e messo in scena dalla Compagnia STED-Teatro, con Tony Contartese e Marco Marzaioli, a cura dell’Associazione Artemisia.

Sabato 30 novembre, dalle ore 18 alle ore 20 in Sala Biasin, “(Non è) colpa mia se l’è cercata”: il convegno sulla violenza di genere e il femminicidio organizzato dall’avv. Angela Ninzoli e promosso dall’Amministrazione Comunale e Lions Pavullo nel Frignano – Lions Sassuolo.