Chiude l’uscita 15 della tangenziale per lavori

Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, l’uscita 15 della tangenziale Pirandello sarà chiusa in uscita e in entrata e sarà sospesa la circolazione in via Virgilio nel tratto fino alla rotatoria G.B.Marino per consentire lavori alla cordolatura stradale della rotatoria di accesso al casello autostradale di Modena nord. Per consentire di effettuare i lavori di manutenzione anche il casello di Modena nord rimarrà chiuso in entrata, sarà invece possibile l’uscita.

Durante i lavori, che verranno effettuati tra le 22 e le 6 a cura di Autostrade per l’Italia, viene consigliato come percorso alternativo l’uscita 16 della tangenziale, via Emilia ovest e via Virgilio. Per accedere in Autostrada si consiglia invece l’entrata a Modena Sud sulla A1 o l’entrata a Campogalliano sulla Brennero-Modena.