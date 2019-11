Civiemme Hogs Reggio Emilia: obiettivo crescere

Termina ad Ancona l’avventura dei Civiemme Hogs Reggio Emilia che hanno disputato il campionato nazionale Under 16.

Iniziato con una vittoria, il girone C si è dimostrato ostico per i baby granata che non sono riusciti a replicare l’esordio e hanno terminato all’ultimo posto con un record di 1-5.

Sabato sera sul terreno dei Dolphins gli avversari si sono dimostrati da subito superiori e con il primo possesso di palla una corsa di Bonci da 75 yards ha portato subito in vantaggio i padroni di casa. trasformazione ok e punteggio 8-0. Al secondo possesso è Cilla a correre più di 50 yards, trasformazione ok e fine primo quarto 16-0.

La segnatura degli Hogs arriva al termine del secondo quarto di gioco con un lungo drive offensivo terminato con la corsa in red zone di Inmwan Mona, ma il divario è ormai di 24 a 6. I padroni di casa nel secondo tempo tornano a varcare la linea di meta altre 4 volte e il punteggio termina 52 a 6.

Il campionato non è stato certo dei più fortunati, ma coach Modena non può certo essere scoraggiato dal progetto giovanile, perchè tantissimi sono i ragazzi che si sono avvicinati quest’anno al football americano e siamo certi che gli Hogs Reggio Emilia nella loro nuova casa di via Mogadisco potranno far fruttare questo roster numeroso e formare ottimi giocatori per le prossime avventure e per la prossima senior.