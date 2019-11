Violenze fisiche e psicologiche ai genitori, 35enne pluripregiudicato finisce in carcere a Bologna

Violenze fisiche e psicologiche ai genitori, 35enne pluripregiudicato finisce in carcere a...

Venerdì scorso la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip Dott. Truppa su richiesta del P.M. Dott.ssa Caruso, per maltrattamenti in famiglia a carico di un cittadino serbo pluripregiudicato.

B.Z., 35 anni, cittadino serbo, pluripregiudicato e già sorvegliato speciale, si sarebbe reso responsabile di numerosi episodi aggravati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni dei propri genitori, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (ovvero commesso nei cinque anni dalla condanna precedente). Le condotte, che si protraevano da tempo, consistite sia in violenze fisiche che psicologiche determinavano nel padre anche delle lesioni e venivano rivolte anche alla madre affetta da disabilità. L’arrestato, individuato dagli Agenti della Squadra Mobile è stato condotto presso la casa circondariale della Dozza.