Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 2 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata. Precipitazioni deboli-moderate, a carattere di rovescio sul crinale appenninico, in attenuazione nel corso della mattinata sul settore centro-occidentale. Temperature: minime senza variazioni di rilievo, comprese tra i 6/7 gradi del settore centro-occidentale e 8-9 gradi lungo la costa. Massime stazionarie comprese tra 9 e 12 gradi. Venti: deboli occidentali durante la giornata sulle zone di pianura, meridionali sul mare. In serata rotazione da nord-est con rinforzi su fascia costiera e sul mare. Mare: mosso, molto mosso in serata, localmente agitato.

(Arpae)