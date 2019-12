Giornata Internazionale persone con disabilità, l’Aeroporto Marconi incontra Emanuele Lambertini

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, Aeroporto Marconi di Bologna incontra Emanuele Lambertini: 20 anni, bolognese, atleta della Nazionale di scherma in carrozzina, pluricampione italiano e plurimedagliato a livello internazionale, attualmente al n.5 del ranking mondiale di fioretto per Tokio 2020.

Emanuele racconterà alla Comunità Aeroportuale la sua esperienza di atleta paralimpico, delle difficoltà, dei successi e dei sogni di un ragazzo di 20 anni, ma presenterà anche le problematiche che affronta una persona con disabilità quando viaggia in aereo.

L’incontro, cui parteciperanno l’Assessore al Lavoro e alle Politiche per il Terzo Settore del Comune di Bologna Marco Lombardo, l’Amministratore Delegato di AdB Nazareno Ventola e il Direttore Sviluppo Persone e Organizzazione di AdB Marco Verga, sarà l’occasione per approfondire le iniziative sviluppate dall’Aeroporto di Bologna e dal territorio per le persone con disabilità.

L’appuntamento è per martedì 3 dicembre alle 17.00 presso il Marconi Business Lounge – Primo Piano Terminal Passeggeri – Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria: eventi@bologna-airport.it