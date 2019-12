La Glenn Miller Orchestra stasera al Duse di Bologna

La a leggendaria Glenn Miller Orchestra, l’ensemble jazz & swing più famoso al mondo, stasera – lunedì 2 dicembre – alle ore 21 salirà sul palco del Teatro Duse di Bologna.

‘Jukebox Saturday Night’, grande classico di Glenn Miller registrato nel 1942, è il brano che dà il titolo al tour e al nuovo album dell’Orchestra. L’Orchestra farà, infatti, rivivere il mito del trombonista, direttore d’orchestra e compositore statunitense Glenn Miller, una delle figure più carismatiche della musica della prima metà del Novecento, tragicamente scomparso con il suo aereo nel 1944 sul Canale della Manica, mentre andava a portare la sua musica ai soldati dell’esercito alleato, sul fronte francese.

Le magiche armonie della ‘swing-era’ trasporteranno, quindi, il pubblico nell’immaginario di allora, a cominciare dal suono che accompagnava le romantiche scene d’amore, in perfetto stile anni Quaranta. Il nuovo spettacolo, infatti, nasce e si sviluppa come un tributo all’epoca e ai protagonisti di un genere musicale che ha fatto innamorare il mondo e che ancora oggi entusiasma migliaia di appassionati.

L’ensemble, capeggiato al pianoforte dal musicista, compositore e direttore d’orchestra Wil Salden e composto da eccellenti interpreti, riproponendo alla perfezione il sound dell’epoca, eseguirà anche una lunga serie di omaggi ad altri importanti direttori d’orchestra e musicisti come Count Basie, Harry James e Ray Anthony. In scaletta non mancheranno, quindi, i grandi classici del genere come ‘Moonlight Serenade’, ‘In The Moo’, ‘Jukebox Saturday Night’, ‘Blue moon’, ‘Everybody Loves my baby’, ‘What A Wonderful World’ e tantissimi altri.

