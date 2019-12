‘Aiutiamoli a casa nostra’: sabato a Fiorano incontro con la scrittrice Claudia de Lillo

Sabato 7 dicembre 2019, alle ore 16, al Bla di Fiorano Modenese, incontro-dialogo con la scrittrice e blogger Claudia De Lillo, conosciuta in rete 8e non solo) come Elasti. L’inziativa ‘Aiutiamoli a casa nostra’ è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione InArte, l’associazione L’Alba degli Angeli e il circolo fotografico Framestorming, si inserisce nell’ambito del Festival della Migrazione di Modena. L’intervento della blogger-giornalista sarà accompagnato musicalmente dal Maestro Pier Andrea Capoccia.

Claudia de Lillo (in arte Elasti) ha lavorato per vent’anni come reporter finanziaria presso l’agenzia Reuters. È autrice del blog nonsolomamma.com, vincitore di numerosi premi e punto di riferimento per una numerosa comunità di donne e non solo. L’8marzo 2012 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica, per aver inventato il personaggio di Elasti, con il quale ha posto all’attenzione il problema della conciliazione tra ruolo di madre e di donna lavoratrice. Dal 2010 tiene una popolare rubrica su D – la Repubblica delle donne e scrive su temi legati a donne, figli, famiglia, lavoro.

Giornalista free lance, dal 2014 è conduttrice e autrice di Caterpillar AM, in onda tutte le mattine su Rai Radio 2. Da ottobre 2017 presenta la rubrica Rassegna Stampa a Uno Mattina su Rai 1 ogni giovedì. Collabora con AMREF.