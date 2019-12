Saldo Tari 2019: chi non avesse ricevuto il modulo di pagamento può richiederlo al Servizio Entrate del Comune

E’ scaduto sabato scorso, 30 novembre, il termine per pagare il saldo della tassa rifiuti dovuta per il 2019. Il termine è perentorio come stabilito per regolamento comunale. Chi non avesse ricevuto il modulo di pagamento F24 precompilato allegato all’avviso inviato ai cittadini potrà richiederlo presso il Servizio Entrate del Comune.

Sportello del cittadino – Lo sportello del Servizio Entrate è aperto al pubblico:

lunedì ore 9.00-13.30

giovedì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00

Telefono: 0536-880 937 – mail: tributi@comune.sassuolo.mo.it