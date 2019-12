Anama Modena: “La cedolare secca sugli affitti commerciali va ripristinata e migliorata. Un errore la sua cancellazione”

“Una cancellazione improvvisa e inaspettata, che ci lascia a dir poco perplessi. Si trattava di un provvedimento che senz’altro poteva e doveva essere migliorato, ma non stralciato del tutto. Così si dà un ulteriore colpo ai piccoli negozi”. Così ANAMA-Confesercenti Modena sulla cancellazione della proroga per la cedolare secca al 21% sugli affitti commerciali, aliquota agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 per i nuovi contratti di locazione ed inizialmente confermata anche per il prossimo anno.

“La cedolare era stata introdotta anche su nostra spinta, per cercare di frenare il caro-affitti che, in molte città, sta mettendo in difficoltà le imprese del commercio. Non era un provvedimento perfetto: la norma era costruita soprattutto per i proprietari dei locali, visto che non c’era garanzia che i beneficiari dell’agevolazione concedessero un risparmio alle attività commerciali. Per questo chiediamo di ripristinarla con una correzione: l’accesso alla cedolare secca va subordinato alla concessione di un canone concordato al locatario. Così si diminuirebbe il costo del provvedimento e si giustificherebbe il ‘sacrificio’ dell’Erario. E si darebbe una mano a recuperare i negozi sfitti, che in Italia ormai sono circa mezzo milione. Con un beneficio finale anche per il fisco, visto che un negozio sfitto genera sicuramente meno gettito di un negozio in attività”.