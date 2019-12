Consegnato a due giovani neo laureate del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore il Premio “Liliano Boni”

Sono la dott.ssa Silvia Serpieri e la dott.ssa Giulia Pazzarelli le vincitrici della prima edizione del Premio “Liliano Boni”, la cui cerimonia di consegna si è svolta mercoledì 11 dicembre, durante un’affollata seduta di laurea del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore.

Il premio, intitolato alla memoria di Liliano Boni, uno dei più stimati dirigenti del Conad Centro Nord che è stato a lungo Direttore Commerciale e Marketing del gruppo distributivo, è andato a due neo laureate del corso di laurea triennale in Marketing e Organizzazione d’Impresa.

Silvia Serpieri e Giulia Pazzarelli sono state selezionate valutando il loro intero percorso di studi e con il premio potranno proseguire in Unimore la propria formazione frequentando un corso di laurea magistrale inerente l’area marketing.

Il premio, di complessivi 8.000,00 euro distribuiti nell’arco del biennio del corso di studi magistrale, sarà erogato in tre rate successive e consentirà di accompagnare le due vincitrici nel proseguimento del loro percorso di studio. Al sostanzioso riconoscimento economico si aggiunge per loro anche la possibilità di condurre un‘esperienza di tirocinio, da tre a sei mesi, presso la sede di Conad di Campegine (RE).

“Ringrazio sentitamente Presidente e Amministratore delegato di Conad Centro Nord – ha dichiarato il prof. Giovanni Verzellesi, Pro Rettore della sede Unimore di Reggio Emilia – un’azienda leader nel sistema della grande distribuzione che ha sede nel nostro territorio, per aver scelto di ricordare un suo manager di valore attraverso questo premio. Leggiamo questa iniziativa come un bel segnale che indica quanto l’Ateneo sia radicato nel territorio, diventando riferimento per il sistema delle imprese che può attingere ad un numero di laureati sempre maggiore e, soprattutto, sempre più professionalizzati. Mi auguro che tanti altri comprendano il valore di iniziative come questa che sono di stimolo per i nostri iscritti”.

“E’ fondamentale ricordare la figura di un manager che ha accompagnato la crescita di Conad Centro Nord e che ha fatto la storia della grande distribuzione italiana. Liliano Boni è sempre stato stimato da soci e collaboratori per la competenza, l’impegno e l’attaccamento all’azienda e ha sempre affrontato le sfide del mercato con uno sguardo proiettato al futuro” – dichiara Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord e continua: “Ed è proprio al futuro che vogliamo guardare per rendergli omaggio e per continuare il percorso di crescita della nostra cooperativa e del mercato. Questo Premio ci sembra in linea con l’attenzione di Conad Centro Nord nel dare opportunità ai giovani talenti in ogni ambito in cui concorrono e una buona base di partenza per l’integrazione del mondo del lavoro e quello dello studio”.

“Esprimo la mia sincera gratitudine – dichiara la prof.ssa Giovanna Galli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore – a Conad Centro Nord che con questa iniziativa testimonia una particolare attenzione nei confronti dei giovani. Il premio valorizza l’intero percorso di studi e motiva ulteriormente gli studenti a proseguire con una laurea di secondo livello, che li faciliterà nell’inserimento nel mondo del lavoro. Nel complimentarmi con le due vincitrici, saluto anche tutti i laureati di oggi del nostro Dipartimento, è veramente una bella occasione celebrare contemporaneamente il premio e tanti neo dottori”.

Il premio Liliano Boni è stato assegnato in occasione della seduta di laurea del Dipartimento di Comunicazione ed Economia che ha visto impegnate ben 4 commissioni in due giorni e ha laureato 145 neodottori (96 di laurea triennale e 49 di laurea magistrale) così suddivisi:

Lauree triennali

MARKETING E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 71

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 25

Lauree magistrali

ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 6

MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D’IMPRESA 24

PUBBLICITA’, COMUNICAZIONE DIGITALE E CREATIVITA’ D’IMPRESA 19

Silvia Serpieri

Nata a Castelnovo Monti (RE) il 13 marzo 1997, si diploma presso l’Istituto “Cattaneo-Dall’Aglio” (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing). Si iscrive al corso di laurea triennale in Marketing e Organizzazione di Impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore, dove si laurea nello stesso giorno in cui riceve il Premio “Liliano Boni”, con la tesi “Nuovi profili di sviluppo del Marketing Turistico: il Progetto di Albergo diffuso di Ligonchio”, che ottiene la votazione di 110/110 con lode, relatore il prof. Roberto Ravazzoni.

Giulia Pazzarelli

Nata a S. Severino Marche (MC) il 27 marzo 1997, risiede a Petriolo (MC) dove ha frequentato il liceo scientifico “G. Galilei”. Laureata, nella sessione di luglio 2019, in Marketing e Organizzazione d’Impresa presso Unimore con la tesi dal titolo “L’impatto dei cambiamenti culturali sulle imprese: la rivoluzione verde”, che ha ricevuto la votazione 110/110 con lode, relatore il prof. Paolo Di Toma. Nel corso degli studi ha partecipato ad un progetto Erasmus presso l’Università degli studi di Torun in Polonia ed è iscritta alla laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa di Unimore.