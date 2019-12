Principio d’incendio all’ex Holiday Inn e in un forno di viale Storchi a Modena

Ieri sera poco dopo le 20.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Modena, in prossimità del casello autostradale di Modena Nord, per un principio d’incendio all’interno dell’albergo, a suo tempo Holiday Inn, da tempo in stato di abbandono. Le fiamme erano limitate a poche masserizie in una stanza. Non ci sono stati feriti.

Pochi minuti più tardi, in viale Storchi 417, sempre a Modena, intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio di un cappa aspiratrice all’interno di un forno. Danni al solo impianto di aspirazione. Anche in questo caaso non si segnalano feriti.

Altra cappa aspiratrice in fiamme a Carpi all’interno di un ristorante Argentino sulla SP 468. Anche qui danni all’impianto di aspirazione; nessun ferito.