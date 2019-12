Qualità dell’aria, il 15 dicembre è la sesta domenica ecologica a Bologna e nell’agglomerato

è la sesta domenica ecologica a Bologna e nella città metropolitana. Oltre al capoluogo sono coinvolti i Comuni dell’agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa. Nell’area urbana di Bologna, nelle domeniche ecologiche si può viaggiare sui mezzi Tper con un unico biglietto per tutta la giornata. Qui tutte le misure sulla qualità dell’aria.

Sono 12 le domeniche ecologiche previste da ottobre a marzo (6 e 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 1 e 15 dicembre 2019, 12 e 19 gennaio, 2 e 16 febbraio, 1 e 15 marzo 2020), omogenee su tutto il territorio bolognese. A Imola la domenica ecologica è solo la prima di ogni mese (in gennaio la seconda). Le domeniche ecologiche sono previste dal PAIR “Piano Area Integrato Regionale 2020”, che mette in campo un complesso di provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico e in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 nell’aria.

Domeniche ecologiche: chi non può circolare

Dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, e nelle domeniche ecologiche, non possono circolare i veicoli a motore:

• benzina Pre-Euro e Euro 1

• diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 Pre-Euro e Euro 1-2-3

• ciclomotori, motocicli e minicar Pre-Euro

Possono sempre circolare:

• gli autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologati a quatto o più posti

• gli autoveicoli con almeno 2 persone a bordo (car-pooling) se omologati a 2/3 posti

• veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico

• veicoli alimentati a metano o GPL

• veicoli a servizio del trasporto pubblico

• veicoli di emergenza e soccorso elencati nell’ordinanza.

A Bologna le limitazioni alla circolazione non comprendono alcune delle principali vie di collegamento della città con l’area metropolitana, come ad esempio la tangenziale e il raccordo tangenziale/Borgo Panigale, le vie che dagli svincoli della tangenziale e dell’autostrada portano ai parcheggi scambiatori della città, all’ingresso Kiss and Ride della Stazione Alta Velocità, all’Aeroporto Marconi, e altri elencati nel dettaglio nell’ordinanza.

Sul sito www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria la mappa con tutte le strade in cui si può circolare sul territorio.

Domeniche ecologiche: chi può circolare

Un biglietto del bus vale tutto il giorno

Nelle domeniche ecologiche a Bologna il biglietto urbano del bus ha valenza giornaliera: con una sola convalida del biglietto urbano a tempo o del citypass, effettuata a qualsiasi ora, con un biglietto acquistato all’emettitrice automatica a bordo o con l’app Roger, si può viaggiare sui mezzi Tper nell’area urbana di Bologna per tutta la giornata, fino al termine del servizio. La misura è proposta dal Comune di Bologna, grazie al finanziamento europeo del progetto Life Prepair e ricorrendo a propri fondi, di concerto con SRM e Tper.

Anche i taxi sono eco

Nelle domeniche ecologiche anche i taxi sono eco: a tutti gli utenti è riconosciuto uno sconto del 10%, nelle domeniche e negli orari in cui è in vigore l’ordinanza (dalle 8.30 alle 18.30).

La Città metropolitana avvisa con sms e mail

La Città metropolitana ha realizzato un servizio gratuito che avvisa quando scattano le misure emergenziali con un sms o un’email: iscriviti al servizio gratuito di allerta.

L’aria in un’app

È disponibile l’app Che Aria è attraverso cui tutti i cittadini potranno avere un’informazione semplice e costante sullo stato della qualità dell’aria in città, ricevere suggerimenti sui comportamenti corretti per ridurre l’impatto dell’inquinamento atmosferico e i rischi per la salute.

L’applicazione è gratuita e disponibile su Play Store (per Android) e su App Store (per iOS).

Per conoscere nel dettaglio limitazioni e deroghe in vigore nei singoli Comuni è necessario consultare le relative ordinanze.

Maggiori informazioni su:

www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria

www.arpae.it