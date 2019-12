Giulia Pigoni risponde al PD sassolese

“Mi candido a sostegno di Stefano Bonaccini dentro all’unica lista che prova a coniugare concretezza e innovazione”.

Giulia Pigoni, candidata alle Elezioni Regionali del 26 Gennaio prossimo nella lista “Bonaccini Presidente” risponde al Pd sassolese.

“La Regione, per continuare ad essere eccellenza ha bisogno di saper cambiare ed aggiornare la propria proposta politica. Se ci preoccupiamo solo di confermare percorsi personali, impegnati a conquistare bandierine anziché credibilità tra la gente e competenza nelle Istituzioni, non riusciremo mai ad immettere nuove idee e personalità nel governo della Regione.

Lunedì presenteremo la candidatura e le nostre idee, insieme al senatore Matteo Richetti e alle tante persone che hanno voglia di mettersi in gioco perché sono convinta che ci sia bisogno dell’aiuto di tutti: per confermare le tante cose buone fatte in questi cinque anni di governo Bonaccini ed ingranare un ulteriore marcia che possa permetterci di correre ancora più forte, come Regione Emilia Romagna e come paese. Farsi la guerra, a suon di dichiarazioni, credo sia l’ultima cosa che le persone si aspettino da noi”.