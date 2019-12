Pd Sassuolo su candidatura di Giulia Pigoni nella lista civica regionale

Facendo in bocca al lupo a Giulia Pigoni per la sua candidatura alle elezioni regionali, non possiamo non esprimere la nostra amarezza e il nostro disagio per una scelta che è giunta inaspettata, e che non è stata condivisa all’interno del gruppo consiliare, di cui Giulia era capogruppo, né del partito, dei cui organi direttivi faceva parte.

Giulia Pigoni ha deciso di correre in autonomia, al di fuori del Partito Democratico, in un’altra lista a sostegno del presidente Bonaccini. Purtroppo abbiamo imparato di questa decisione dai rumors giornalistici, e ci è stata confermata solo tramite messaggino telefonico. Un atteggiamento poco rispettoso del lavoro di un gruppo che le ha dato fiducia eleggendola come capogruppo e che è impegnato, con tutte le sue risorse, nel lavoro di opposizione all’attuale giunta.

Crediamo in una politica che metta il lavoro comune e il bene della città davanti agli obiettivi personali, e ci mettiamo anche nei panni di quei cittadini che hanno dimostrato, con il loro voto, di credere nel Partito Democratico e nei giovani che si stanno impegnando in esso. Il nostro sforzo continuerà nel Partito Democratico per portarlo ad ottenere un’ affermazione forte in queste elezioni regionali, impegnandoci come gruppo e come comunità per gli obiettivi e i progetti di una buona amministrazione, al di là delle affermazioni personali.

Paolo Piccioli – Segretario PD Circolo di Sassuolo