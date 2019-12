Rugby, Giacobazzi: vittoria piena sotto l’albero

Una vittoria piena per augurarsi buon Natale. Missione compiuta per il Giacobazzi Modena, che espugna 33-27 in rimonta il campo dell’Imola Rugby e può godersi le feste da secondo in classifica. Gara dai due volti risolta nella ripresa da capitan Michelini e compagni: una trama diventata ormai un classico nel campionato biancoverdeblù.

Nel primo tempo infatti sono i felsinei a farsi preferire: l’avvio di gara è un copia-incolla della gara di sette giorni fa a Collegarola con Parma, con due mete subite nei primi dieci minuti. Il doppio colpo subito non scuote il Giacobazzi, che prima della mezz’ora vede gli avversari arrivare a bonus, mentre gli unici punti geminiani sono firmati da Michelini su punizione. L’episodio che ridà speranza al Giacobazzi arriva in chiusura della prima frazione, con la meta di Messori trasformata da Michelini che fissa il punteggio sul 24-10 a metà tempo.

Nei secondi 40 minuti è tutto un altro Modena. Rovina inserisce forze fresche: dentro Pianigiani e Daupi per Petti e Trotta, passano due minuti ed è il giovane Cuoghi ad accorciare le distanze dalla piazzola. Il Giacobazzi aumenta la pressione e dopo la semina inizia la raccolta: una doppietta del tallonatore Alessandro Rizzi nel cuore della ripresa porta i bianco verdeblù al minimo svantaggio. La meta del sorpasso la firma il subentrato Pianigiani, cinque minuti dopo il Giacobazzi allunga con un piazzato di Cuoghi. Per i padroni di casa un risultato fin troppo amaro, reso un po’ più dolce dal piazzato sui titoli di coda di Bianconcini, che vale un punto bonus prezioso in ottica salvezza.

Il Giacobazzi chiude l’anno mettendo la sesta: da domani qualche giorno di meritato riposo poi il gruppo guidato da coach Andrea Rovina si ritroverà per preparare il ritorno in campo, in calendario domenica 12 gennaio a Collegarola con l’Unione Rugby Capitolina.

Tabellino:

Imola Rugby-Giacobazzi Modena Rugby 1965 27-33

Marcature: 5’ meta Ferretti nt, 8’ meta Scalerandi tr Scalerandi, 21’ cp Michelini, 26’ meta Casolini tr Scalerandi, 29’meta Scalerandi nt, 37’ meta Messori tr Michelini; 42’ cp Cuoghi, 49’ meta Rizzi nt, 59’ meta Rizzi nt, 68’ meta Pianigiani nt, 73’ cp Cuoghi, 79’ cp Bianconcini.

Imola Rugby: Bianconcini; Giacomoni, Scalerandi, Ferretti, Casolini; Martino, Carluccio; Romano, Olivato R., Monduzzi; Olivato F., Maiardi; Ricci, Pilani, Ottavi. A disposizione: Poppa, Vito, Salvatori, Franco, Monterisi, Costanzi, Polidori. All. Raffin.

Giacobazzi Modena: Michelini; Biskupec, Trotta (42’ Daupi), Cremonini, Petti (41’ Pianigiani); Uguzzoni, Cuoghi; Venturelli M., Debortoli, Messori; Venturelli L. (56’ Furghieri), Parmeggiani (75’ D’Elia); Malisano (60’ Milzani), Rizzi, Righi (50’ Secchi). Non entrato: Barbolini. All. Rovina.

Arbitro: Francesco Cagnin (Venezia).

Note: Ammoniti: 34’ Parmeggiani (Giacobazzi Modena), 56’ Olivato F. (Imola). Risultato primo tempo: 24-10. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Imola 2.

Serie B (girone 2), risultati 8° turno: Florentia-Highlanders Formigine 57-0 (5-0), Imola-Giacobazzi Modena 27-33 (2-5), Livorno-Jesi 31-0 (5-0), Rugby Parma-Cus Siena 44-7 (5-0), UR Capitolina-Amatori Valorugby 7-13 (1-4). Riposa: Lions Amaranto.

Classifica: Florentia 39, Giacobazzi Modena*, Livorno* 28, Amatori Valorugby 20, Jesi 18, Rugby Parma*, UR Capitolina*, Cus Siena* 15, Lions Amaranto* 14, Imola** 5, Highlanders Formigine** 0. *Partite in meno.

Prossima giornata (12/01/2020), 9° turno: Giacobazzi Modena-UR Capitolina, Highlanders Formigine-Rugby Parma, Lions Amaranto-Florentia, Cus Siena-Livorno, Amatori Valorugby-Imola. Riposa: Jesi.

Cadetta. Arriva nell’ultima partita dell’anno la prima sconfitta stagionale della Cadetta: a Scandiano la squadra di coach Ivanciuc perde 16-12 con i Lupi Reggiani, seconda squadra dell’Amatori Parma.

(foto Sara Bonfiglioli)