Volley, tredicesima giornata amara per la Green Warriors: contro Olbia finisce 2-3

Alla Green Warriors Sassuolo non bastano i 30 punti Malual: contro la Geovillage Hermaea Olbia le neroverdi cedono 2-3. Dopo due set tutti giocati sul filo dell’equilibrio, con il primo vinto dalle ospiti ed il secondo dalle padrone di casa, nel terzo parziale Sassuolo si impone con un netto 25-12 e tutto sembra ormai muoversi nella direzione giusta per le neroverdi. Olbia però non si perde d’animo: torna ad essere la squadre dei primi due parziali, vince il quarto set e porta il match al tie break. Anche l’avvio di quinto set è equilibrato, poi le ospiti trovano l’allungo vincente e chiudono 9-15.