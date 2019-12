Bilancio, il Sindaco risponde alla consigliera Savigni

“Il bilancio è stato consegnato ai consiglieri nei tempi previsti dalla legge, circa un mese, ciò significa che hanno avuto tutto il tempo per analizzare, informarsi e magari parlare con gli assessori per fugare eventuali dubbi”. In questo modo il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani risponde alla consigliera Pd Maria Savigni riguardo il Bilancio approvato nella seduta di venerdì del Consiglio Comunale.

“La consigliera – prosegue il sindaco – con frasi alla rinfusa lancia accuse non proprio veritiere all’Amministrazione, mentre non presenta emendamenti a dimostrazione che, a parte lanciare sterili accuse, anche offensive, non hanno idee concrete che, se fossero state presentate sotto forma di emendamenti, sarebbero prese in considerazione dalla maggioranza e messe in campo se meritevoli d’interesse.

E’ vero che la Giunta precedente aveva già da tempo intercettato finanziamenti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia; è altrettanto vero però che non aveva realizzato nulla con quei soldi a dimostrazione di non avere probabilmente la capacità di spenderli. Oggi accusare la Giunta di non aver presentato a loro un Bilancio che da circa un mese avevano tra le mani, con numeri e capitoli di spesa idonei a descrivere tutto ciò che intendiamo fare, è quantomeno un inutile esercizio di polemica sterile.

Vorrei ricordare al Consigliere Savigni che ha alle spalle 5 anni da consigliere d’opposizione ed altrettanti da Assessore: dovrebbe avere le capacità necessarie a leggere e addirittura realizzare un Bilancio: le sue dichiarazioni fanno capire in che mani fosse Sassuolo e perché non siano stati confermati alla guida della città.

Capisco che perdere al primo turno crea una profonda ferita e tanto rammarico – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – ma consiglio loro, visto che ormai sono trascorsi sei mesi, di lasciare spazio alla rassegnazione. Auguro al consigliere Savigni ed a tutta l’opposizione buone feste e, soprattutto, un buon periodo di riflessione”.