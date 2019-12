Piena del Po: quattro persone portate in salvo dai Vigili del fuoco a Gualtieri

Ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti portando in salvo quattro persone bloccate in golena a Gualtieri. Il fiume aveva parzialmente allagato la strada d’accesso al ristorante dove i titolari erano arrivati poche ore prima in auto per mettere in sicurezza gli arredi e gli oggetti che si sarebbero danneggiati vista l’imminente piena. Al loro rientro però parte della strada che conduce al ristorante, viale Po, era già allagata. Così si sono visti costretti ad allertare i Vigili del fuoco, arrivati da Guastalla e dal comando reggiano che hanno recuperato le quattro persone intorno alla mezzanotte.