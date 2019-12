Il Barbiere di Siviglia arriva a Fiorano

Venerdì 27 dicembre 2019, dalle ore 20.30 alle ore 24, al teatro Astoria di Fiorano, con ingresso libero e biglietto faidate, concerto di fine anno ‘Il barbiere di Siviglia’, opera in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, presentato in forma semiscenica dall’Orchestra da camera Mo.Mus, diretta da Stefano Seghedoni, a cura di Gioventù Musicale d’Italia di Modena, interpretato da Alessandro Luciano, Matteo d’Apolito, Mae Hayashi, Maurizio Leoni, Lorenzo Barbieri, Marika Franchino, Federica Cipolli.

All’uscita brindisi augurale in piazza con spumante, panettone e vin brulè, in collaborazione con associazione “Club Amici di Fiorano”.

“Carissima Madre, Io Vi scrissi che la Mia Opera fu fischiata, ora vi Scrivo che la Suddetta ha avuto un esito il più fortunato mentre la seconda sera e tutte le altre Recite date non hanno che applaudita questa mia produzione con un fanatismo Indicibile facendomi sortire Cinque, e sei volte a ricevere applausi di un genere tutto novo e che mi fece Piangere di soddisfazione”. Una delle più amate e conosciute opere italiane iniziò il suo cammino (20 febbraio 1816) sepolta dai fischi: oggi, dopo duecento anni, il Barbiere di Siviglia, i suoi personaggi e le sue melodie, sono patrimonio imprescindibile nel bagaglio di musicisti, melomani e amanti della musica in genere. In forma semiscenica e con simpatici giochi tra direttore e interpreti GMI la offrirà al suo pubblico come divertente e pirotecnico concerto ‘di fine anno’.

Stefano Seghedoni, nato a Modena nel 1970, come direttore si è esibito in numerosi teatri italiani ed esteri collaborando con orchestre italiane ed estere. Ha collaborato con prestigiosi solisti in recital e concerti in Italia e all’estero. Dal 2010 dirige regolarmente presso la Seoul Opera House. Dal 2012 è regolarmente ospite del Teatro dell’Opera di Varna (Bulgaria) presso cui ha diretto. Dalla stagione 2014 è stato nominato “Principal Guest Conductor” del Teatro dell’Opera di Varna. Nel 2015 e 2016 è stato ospite del Mese della musica a Milano. Nel marzo 2018 ha debuttato come direttore presso la Carnegie Hall di New York.