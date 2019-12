Protezione civile, a Casalgrande un servizio di allerta automatica in caso di grave pericolo per l’incolumità

Da qualche giorno è possibile iscriversi al servizio di allerta automatica di Protezione Civile sul sito del comune di Casalgrande (www.comune.casalgrande.re.it), compilando un modulo on-line che si apre cliccamdo sul tasto ‘Protezione Civile’ della Homepage. L’amministrazione è costantemente attiva nel prevenire situazioni che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone; nonostante ciò, possono verificarsi eventi che implicano rischi potenziali ed è in tale situazione che è indispensabile garantire una corretta, autorevole e capillare comunicazione ai cittadini potenzialmente coinvolti dall’evento. Il modo migliore di ricevere questa comunicazione è quello di iscriversi gratuitamente al servizio di allerta sul sito www.comune.casalgrande.re.it . I dati comunicati all’ente resteranno riservati, non comunicati a terzi ed utilizzati esclusivamente ai fini della protezione civile.

L’avviso al cittadino iscritto al servizio, partirà in caso di allerta rossa di protezione civile, corrispondente ad un pericolo elevato: verrà inviata una mail e un messaggio di testo sms sul cellulare. Nel caso in cui l’sms non venga recapitato, o comunque in caso di inserimento di un numero fisso di telefonia, si verrà chiamati sul telefono e avvisati attraverso un messaggio registrato che darà le indicazioni da seguire.