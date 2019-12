Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 24 dicembre

Nella prima parte della giornata nuvolosità alta e stratificata in transito da ovest verso est; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio, con possibili addensamenti sul crinale appenninico in serata. Temperature: stabili o in lieve calo. Minime attorno a 3/4°C sulle aree di bassa pianura, tra 5°C e 8°C sul resto delle zone pianeggianti; massime prossime a 12/13°C, qualche grado in meno sul Ferrarese. Venti: sulla pianura deboli da WNW, localmente moderati in serata; sui rilievi deboli o moderati da SW, fino a divenire localmente forti in serata. Mare: poco mosso sotto costa, temporaneamente mosso al largo.

(Arpae)