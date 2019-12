Ladri battono in ritirata, a Correggio salta furto notturno in stazione di servizio

Ladri battono in ritirata, a Correggio salta furto notturno in stazione di...

L’immediato intervento operato questa notte dai Carabinieri delle Stazioni di San Martino in Rio e Correggio, reso possibile grazie alla segnalazione di un istituto di vigilanza privato a cui è pervenuto l’allarme di furto in atto, ha costretto i malviventi a darsi alla fuga desistendo dagli ulteriori intenti criminali che li stava vedendo puntare dritto agli uffici della stazione di servizio di via della Pace del comune di Correggio. Saranno le indagini ora avviate dai Carabinieri a stabilire chi siano i malviventi che questa notte hanno puntato le “attenzioni” al distributore di Correggio.

L’attivazione del sistema di allarme collegato con un istituto di vigilanza privato, ha allertato i carabinieri che arrivati sul posto hanno costretto i malviventi a darsi alla fuga, desistendo dagli ulteriori intenti criminali. E’ successo questa notte, poco dopo le 3.00, presso il distributore di benzina di via della Pace. Secondo quanto accertato dai Carabinieri correggesi intervenuti sul posto unitamente ai colleghi di San Martino in Rio, i malviventi avevano già forzato la vetrata che consente l’accesso agli uffici, provocando l’attivazione del fumogeno e dell’allarme collegato con un istituto di vigilanza privato che ha allertato il 112. L’azione furtiva dei ladri è stata quindi interrotta dall’arrivo dei militari. Le ricerche dei ladri immediatamente scattate anche nella limitrofa provincia modenese non hanno consentito, per ora, di intercettarli. I carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato a carico di ignoti.