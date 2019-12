All’Auditorium Enzo Ferrari arriva la Befana

A Maranello arriva la Befana. Lunedì 6 gennaio alle ore 10 e alle 11.30 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Vassilissa e la strega”, spettacolo della Compagnia I burattini della Commedia dell’Arte. L’iniziativa è rivolta ai bambini fino a 10 anni con offerta libera a favore dell’AVAP, fino ad esaurimento posti. Ogni bambino potrà assistere allo spettacolo accompagnato da non più di un adulto, e riceverà in regalo un libro offerto dalla Biblioteca Comunale e una calza donata dall’AVAP.

Lo spettacolo, curato da Esther Grigoli e Moreno Pigoni, con burattini realizzati da Ilaria Comisso, è liberamente ispirato alla fiaba “Vassilissa la bella”. Vassilissa e? una ragazzina di dodici anni e dopo aver perso la madre si trova in casa una matrigna e due sorellastre che la trattano male e la odiano, il padre sempre in viaggio non può stare con lei e la bambina e? costretta a recarsi nel bosco alla ricerca del fuoco perduto. Qui incontrerà Babajaga, una strega apparentemente cattiva ma che le donerà il fuoco. Una volta tornata a casa Vassilissa dovrà vedersela di nuovo con l’odio delle tre donne ma alla fine riuscirà ad averla vinta e ritrovarsi con il padre.

Uno spettacolo che promuove la relazione, la presa di coscienza e il rafforzamento dell’identità con un linguaggio espressivo che rimanda con immediatezza alla voce dell’infanzia.