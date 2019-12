Capodanno, il “grazie” del sindaco Muzzarelli per chi lavora

Un ringraziamento per tutti coloro che nella notte di Capodanno sono impegnati a garantire “la sicurezza e la serenità dei modenesi”. Lo ha scritto in un messaggio il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che sottolinea come i festeggiamenti rappresentino “un momento prezioso di comunità che non sarebbe possibile senza lo sforzo collettivo di tutti voi: Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, operatori di Polizia municipale, professionisti e volontari della sanità e dell’assistenza”.

E a questi si aggiungono, ovviamente, anche tutti coloro che con il loro lavoro garantiranno lo svolgimento delle feste nelle piazze e nei locali. A tutti loro il sindaco invia “auguri affettuosi di un buon 2020, a voi e alle vostre famiglie”.