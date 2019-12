Fiorano: dal 7/1 al via le iscrizioni scolastiche

L’Assessorato alle politiche educative del Comune di Fiorano Modenese informa che dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (materna, elementare, media e superiore).

È stata inviata via posta ai genitori dei bambini nati nel 2009, 2014 e 2017 una lettera con tutte le informazioni relative alla scuola assegnata, individuata secondo lo stradario comunale in corrispondenza alla residenza del bambino.

Sul territorio del comune di Fiorano Modenese sono presenti due istituti comprensivi. L’Istituto Comprensivo Statale Fiorano Modenese 1, comprende la Scuola dell’infanzia Aquilone, la Scuola dell’infanzia Il Castello, la Scuola primaria Enzo Ferrari (sede dell’istituto comprensivo) e la Scuola secondaria di 1° grado G. Leopardi.

L’Istituto Comprensivo Statale Francesca Bursi comprende la Scuola dell’infanzia Arcobaleno, la Scuola dell’infanzia Villa Rossi, la Scuola primaria Ciro Menotti, la Scuola primaria Luisa Guidotti e la Scuola secondaria di 1° grado Francesca Bursi, (sede dell’istituto comprensivo).

Per iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia i genitori dovranno recarsi presso le segreterie degli Istituti Comprensivi. Per fornire ogni utile informazione alle famiglie è previsto un incontro mercoledì 8 gennaio, alle ore 18.30, presso l’aula magna della Scuola Primaria Enzo Ferrari di Fiorano. Inoltre, le scuole dell’infanzia saranno aperte (open day), presenti gli insegnanti per informazioni e chiarimenti i seguenti giorni: Aquilone e Castello, martedì 14 gennaio dalle ore 17 alle ore 19; Arcobaleno e Villa Rossi, mercoledì 15 gennaio, dalle ore 17alle ore 19.

Sul territorio di Fiorano Modenese è presente anche la Scuola dell’infanzia paritaria privata Luigi Coccapani, aperta per la visita giovedì 16 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19. Le iscrizioni vengono raccolte direttamente presso la scuola.

La domanda di iscrizione alla scuola primaria dovrà essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it, dove è presente la guida completa all’iscrizione. Tutti i genitori sono invitati alle riunioni informative in programma, al termine delle quali sarà possibile visitare le scuole. Le date fissate per le riunioni sono: per la scuola Enzo Ferrari giovedì 9 gennaio, dalle ore 18.30; per le scuole Luisa Guidotti e Ciro Menotti: sabato 11 gennaio, dalle ore 9.00, presso il Teatrino di Crociale.

La domanda di iscrizione per la scuola secondaria di primo grado dovrà essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori sono invitati agli incontri di presentazione dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle Scuole secondarie di primo grado che si svolgono: alla Scuola Giacomo Leopardi mercoledì 15 gennaio, alle ore 18.30; alla Scuola Francesca Bursi giovedì 9 gennaio alle ore 18.30.

Il Servizio Istruzione del Comune di Fiorano Modenese è a disposizione per informazioni

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 18.