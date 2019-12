Pd Sassuolo: Capodanno col botto?

Le motivazioni usate dal sindaco per giustificare la decisione di non emettere l’ordinanza contro l’uso dei botti lasciano molto perplessi: il sindaco afferma che è materialmente impossibile far rispettare l’ordinanza? Allora eliminiamola. Che è come dire: è impossibile far rispettare a tutti gli automobilisti i limiti di velocità? Allora eliminiamoli.Siccome non si riescono a impedire i furti, smettiamo di far girare i vigili di notte. Non si riesce ad evitare il parcheggio selvaggio in divieto di sosta? Allora togliamo il divieto… Ogni divieto troverà chi non lo rispetta, ma questo non vuol dire che i divieti non servono.

Chi amministra non può rinunciare all’imposizione delle regole, che sono a sicurezza di tutti. Chi amministra, e ha la responsabilità del buon governo della città, non può limitarsi a generici appelli al buon senso. È vero che esistono già normative generiche sull’ordine pubblico, ma l’ordinanza specifica dà un indirizzo molto più chiaro.Temiamo che questa scelta sarà interpretata soprattutto dai ragazzi piu giovani cone un “liberi tutti” , preoccupazione condivisa a quanto pare anche dalla consigliera Severi. Ma soprattutto, più che dettata dal buon senso la scelta sembra un atto di quella vecchia politica che deve favorire qualcuno, magari quei negozi che vendono petardi, come nel caso di alcuni consiglieri…

La città, come tutte le città, sta cambiando: la popolazione é più anziana, ci sono più animali domestici a tenerci compagnia. E va contrastata la cultura della trasgressione che purtroppo ancora seduce i ragazzi. Con ordinanze e controlli che diano un chiaro segnale a tutti.

Segreteria Pd Sassuolo