Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a Formigine: tempi e modalità

Le domande di iscrizione alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di Formigine per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020. Per la Scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 (ossia nati nell’anno 2017).

Possono inoltre essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 31/12/2020 ed entro il 30 aprile 2021: in questo caso la domanda sarà accolta solo in caso di disponibilità residua di posti rispetto ai bambini nati nel 2017. Per la Scuola primaria devono essere iscritti alla classe prima i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020 (ossia nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014).

Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 (ossia nati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2015). Alla Scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che prevedano di terminare la scuola primaria con esito positivo nell’anno scolastico 2019/2020 (sono di norma i nati nell’anno 2009). Le domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale devono essere presentate alla direzione del 1° Circolo didattico (presso scuola Carducci) o del 2° Circolo didattico (presso scuola Don Milani), in base allo stradario.

Le domande d’iscrizione alle scuole dell’infanzia private paritarie devono essere presentate direttamente alla scuola prescelta tra le seguenti: Maria Ausiliatrice di Formigine, Maria Ausiliatrice di Casinalbo, Madonna della Neve di Corlo, Don Franchini di Magreta. Le domande d’iscrizione alla prima classe della scuola primaria e secondaria di 1° grado dovranno essere presentate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Già dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile per i genitori avviare la fase di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Il sistema permette di presentare domanda per una sola scuola, con la possibilità di indicare, in subordine, anche una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’iscrizione non possa essere accolta nella scuola di prima scelta a causa di un maggior numero di domande rispetto ai posti disponibili.

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi alla segreteria della scuola destinataria della domanda di iscrizione, per avere supporto ed assistenza per la presentazione della domanda di iscrizione on line. Occorre concordare telefonicamente un appuntamento.

Riunioni informative avranno luogo il 7 e 8 gennaio alle ore 18.30 per le iscrizioni alle scuole primarie del 2° Circolo Didattico; il 9 gennaio alle ore 18.30 per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia del 1° e 2° Circolo Didattico; il 10 gennaio alle ore 18.30 per le iscrizioni alle scuole primarie del 1° Circolo Didattico e il 11 gennaio alle ore 10.00 per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado A. Fiori.