Simon & The Stars torna a Modena alla Ubik

L’astrologo più amato e seguito del web torna a Modena per presentare il suo nuovo libro e raccontare come sarà il 2020 per tutti i segni zodiacali.

Venerdì 3 gennaio alle 18 presso la Libreria Ubik di via dei Tintori 22 a Modena, Simon & The Stars ci dirà che cosa ci aspetta quest’anno e parlerà del suo “Oroscopo 2020 – Il giro dell’anno in 12 segni”. Diventato in pochi anni un punto di riferimento per gli appassionati di astrologia, è arrivato a 279 mila followers sulla sua pagina Facebook e ormai è ospite fisso alla trasmissione Vieni da me su Rai1.

Ogni anno il suo tour in giro per l’Italia vede un’altissima e calorosa partecipazione di fan e curiosi e la sua capacità di narrare l’oroscopo come una fiaba o come un film ha conquistato tanti. Dopo Roma, Milano, Bergamo, Rimini e tante altre città da Nord a Sud, dopo le ospitate a Radio Deejay insieme alla Pina, Simon farà tappa anche a Modena per incontrare le fan emiliane. Dialogherà con lui la scrittrice Eliselle.