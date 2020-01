Casa, al via le domande per contributi integrativi per il canone di locazione

Casa, al via le domande per contributi integrativi per il canone di...

Sono aperte da domani, martedì 14 gennaio, le domande per richiedere un contributo integrativo per il pagamento dell’affitto.

L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha indetto un bando di avviso pubblico per sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo economico, persone e famiglie titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, per un immobile ad uso abitativo. Il contributo assegnato è pari al valore di tre mensilità dell’affitto dichiarato, per un massimo di 2100 euro. Per accedere al contributo l’affitto mensile (al netto delle spese condominiali) non può superare i 700 euro.

Possono beneficiare di questa misura cittadini italiani, di un altro stato Ue o extra Ue (in possesso del permesso di soggiorno annuale, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo). I destinatari devono inoltre essere titolari di contratto di locazione e residenti nell’alloggio (alloggio di proprietà privata con contratto registrato, esclusi alloggi categoria catastale A/1, A/8, A/9; alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa in assegnazione in godimento, alloggio di proprietà comunale con contratto a canone concordato). Per quanto riguarda i nuclei familiari, possono accendere al fondo qualora l’Isee sia compreso tra i 3.000 e i 17.154 euro.

La domanda per accedere al Fondo affitti può essere presentata entro il 28 febbraio presso i Caf convenzionati.

Le domande verranno inserite in una graduatoria unica di richiedenti che appartengono al distretto socio-sanitario di Reggio (beneficiario del finanziamento) e che comprende anche l’Unione Colline Matildiche (comuni di Albinea, Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella) e l’Unione Terre di Mezzo (comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto). A disposizione vi sono quasi 700mila euro di contributi, di cui circa 600mila sono destinati ai residenti del Comune di Reggio.

Questi ultimi possono presentare la domanda presso i CAAF convenzionati (elenco su www.comune.re.it/casa) o inoltrarla alla PEC ufficiocasa@pec.municipio.re.it

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e per la modulistica (bando, modulo domanda) consultare www.comune.re.it/casa o Comune Informa URP: via Farini 2/1, 0522456660, comune.informa@comune.re.it o rivolgersi direttamente ai CAF convenzionati.