Due cani incastrati nel cunicolo di una cava a Castiglione dei Pepoli

Intorno alle 11.30 la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per due cani, due segugi per la caccia al cinghiale, rimasti incastrati nel cunicolo di una cava in via Serra, località Castiglione dei Pepoli/Baragazza. I due cani - Muscolo e Orfeo - si sono infilati in un anfratto all'interno di una vecchia cava. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai carabinieri. Nelle vicinanze la linea Gotica e la probabilità di incappare in ordigni bellici, per questo la presenza dei carabinieri. Inviato sul posto anche il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco dalla sede centrale di via Ferrarese, La squadra USAR (Urban Search And Rescue) da Brescia e l'elicottero dei Vigili del fuoco da Bologna che sta sorvolando la zona. Le ricerche proseguono.