Possibili sensi unici alternati su 4 strade provinciali a Reggio, Scandiano, Rubiera e Vetto

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, dalle 8,30 alle 17, saranno possibili sensi unici alternati su alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: Sp 50 Rubiera-San Faustino al km 0+500 in comune di Rubiera; Sp 52 Bagno-Arceto-Scandiano” al km 1+000 in comune di Reggio Emilia e al km 3+400 in comune di Scandiano; Sp 66 Due Maestà-Arceto-Salvaterra al km 6+500 in comune di Reggio Emilia. I provvedimenti, che saranno adottati unitamente alla segnalazione del cantiere e di limite di velocità a 30 km/ora, sono stati presi per consentire al Consorzio italiano Strade & Ambiente di Reggio Emilia lavori di ripristino di alcune scarpate stradali.

Senso unico alternato regolato da semaforo e limite dei 30 km/h, ma nella sola giornata di giovedì 23 gennaio, anche sulla Sp 10 Rossigneto–Pomello-confine Parma in comune di Vetto per eseguire un intervento di manutenzione urgente della stazione idrometeorologica, di proprietà di Arpae Emilia-Romagna. L’intervento, che comporta l’occupazione di parte della carreggiata stradale, non dovrebbe superare le tre ore.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.