Spazio Nuvola a Formigine: il programma della seconda settimana

Al via la seconda settimana di eventi di Nuvola, il progetto di TILT Associazione Giovanile ed Ennesimo Film Festival per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico inaugurato a Formigine il 18 gennaio scorso.

Lo spazio – aperto tutti i giorni, weekend compresi, in piazza della Repubblica – ospiterà nella sua seconda settimana di attività numerose iniziative per tutte le fasce di età, in collaborazione con diverse associazioni e realtà territoriali.

Fra queste torneranno gli appuntamenti con l’Associazione San Gaetano, SOS Mama, Cose dell’Altro Mondo ed Avis, il cui Consiglio Direttivo si incontrerà lunedì 27 alle 20.30 presso lo spazio stesso.

Saranno due le serate dedicate allo sviluppo di un approccio sano e costruttivo al gioco: mercoledì 29 alle 21.00 insieme ad ALCO e giovedì 30 alla stessa ora con Balena Ludens e la Ludoteca di Fiorano Modenese. Dedicati allo stesso tema i due laboratori pomeridiani settimanali, “AnimaZone”, in programma martedì 28 dalle 15.00 alle 18.00, a cura dell’Educativa di Strada dell’Unione dei Comuni, e il laboratorio e letture in inglese (da 4 anni in su) di giovedì 30 dalle 16.30 alle 18.00 in collaborazione con SOS Mama e Learn and Play!.

Venerdì 31, alle 16.30, “Passeggiando con il Parkinson”, racconti e rappresentazioni a cura di Associazione Parkinson.

Nel weekend lo spazio ospiterà due serate a cura di Ennesimo Film Festival: sabato 1 febbraio alle 21.00 “VR Night”, con la proiezione di film in realtà virtuale, e domenica 2 dalle 18.00 alle 20.00 appuntamento con l’aperitivo analcolico in collaborazione con ACAT.

Due, infine, gli appuntamenti su prenotazione obbligatoria: sabato 1 “Tocca, scuoti, gira, sfrega e soffia”, narrazioni dai 4 ai 7 anni a cura della Biblioteca Ragazzi Matilda (059 416356), e domenica 2 “Il gioco del Cavaliere Errante”, laboratorio ludico-creativo per bambini da 5 a 10 anni a cura delle guide museali del Castello di Formigine (059 416 277).

Per concludere, mercoledì mattina, a partire dalle ore 9.00, Nuvola ospiterà come ogni settimana la Giunta comunale per discutere insieme ai cittadini i progetti in programma per il 2020, nell’ottica di un’amministrazione sempre più trasparente.

Per l’elenco completo delle iniziative in programma è possibile consultare la sezione “Eventi” del sito www.comune.formigine.mo.it.