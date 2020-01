Regolarmente aperti domenica i seggi nelle scuole del Peep a Castelnovo Monti

Il Comune di Castelnovo rende noto che, nonostante la chiusura per ristrutturazione della scuola Peep – Pieve, nei locali del plesso scolastico domenica, 26 gennaio, saranno regolarmente aperti come di consueto i seggi n. 1, n. 2 e n. 7 per espletare le operazioni di voto per le elezioni regionali. Nessuna variazione quindi per gli iscritti al voto in questi seggi.

Si rende anche noto che sul sito comunale, www.comune.castelnovo-nemonti.re.it, sono attivi i link al sito della Regione Emilia-Romagna per chi fosse interessato a seguire i dati di spoglio.