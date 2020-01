CNA, al via un corso gratuito di digital marketing

Google, poi Tripadvisor e i tanti altri siti dove si può promuovere la propria attività. Sono numerosissimi i modi in cui, attraverso la rete, è possibile attirare i clienti. Per farlo, però, servono tecniche adeguate, che partono dalla conoscenza del proprio branding, da non confondersi con quello che è il mero marchio aziendale.

CNA, assieme all’ente di formazione Ecipar, organizza appunto un corso su “branding aziendale e marketing per il turismo modenese” del tutto gratuito ed aperto non solo agli imprenditori di attività turistiche ed esercizi pubblici, ma anche ai liberi professionisti del settore.

Si tratta di un corso di 24 ore (più, eventualmente, altri dieci di coaching aziendale) a cui potranno partecipare nove persone. Gestione dei social, comunicazione e credibilità, nozioni di marketing, strategie operative di management e commerciali sono alcuni dei temi che saranno trattati durante le lezioni.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Ilaria Covizzi, tel. 059269800, mail covizzi@mo.cna.it