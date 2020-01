Modena, elezioni regionali: terminato stamane lo scrutinio dei 190 seggi del capoluogo

Alle elezioni Regionali nei 190 seggi del comune di Modena l’affluenza al voto è stata del 70 per cento con 99.488 elettori rispetto ai 140.214 aventi diritto al voto. I maschi che hanno votato sono stati 48.176 (aventi diritto 67.273), le femmine 51.312 (72.941 aventi diritto). Nel 2014, alle precedenti Regionali, l’affluenza era stata del 40,7 per cento, alle Politiche del 2018 del 79,8 per cento, alle Comunali dello scorso anno del 69,4 per cento.

Lo scrutinio dei 190 seggi del comune di Modena è terminato intorno alle 9 del lunedì.

Questi i risultati che devono ritenersi provvisori fino al termine della validazione da parte degli uffici centrali competenti.

Nella città di Modena il candidato presidente Stefano Bonaccini, confermato a livello regionale con oltre il 51 per cento dei voti, ha ottenuto il 61,84 per cento (60.349 voti), Lucia Borgonzoni il 33,85 per cento (33.027 voti), Simone Benini il 3,03 per cento (2.959 voti). Gli altri candidati: Laura Bergamini (354 voti), Domenico Battaglia (347), Marta Collot (323), Stefano Lugli (223).

Le sei liste a sostegno di Bonaccini hanno ottenuto complessivamente 52.034 voti (pari al 57.93 per cento): Partito Democratico 35.719 voti (39,77 per cento), Bonaccini Presidente 7.702 voti (8,58 per cento), Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista 4.195 voti (4,67 per cento), Europa Verde 2.320 voti (2,58 per cento), +Europa 1.472 voti (1.64 per cento), Volt Emilia Romagna 626 voti (0,70 per cento).

Le sei liste a sostegno di Borgonzoni hanno ottenuto complessivamente 33.027 voti (pari al 33.85 per cento): Lega 20.808 voti (23,17 per cento), Fratelli d’Italia 7.205 voti (8,02 per cento), Forza Italia 2.092 voti (2,33 per cento), Progetto Emilia-Romagna Rete civica Borgonzoni presidente 1.332 voti (1,48 per cento), Il Popolo della Famiglia-Cambiamo 480 voti (0,53 per cento), Giovani per l’Ambiente 245 voti (0,27 per cento).

Il Movimento 5 Stelle (Benini) ha ottenuto 4.024 voti (pari al 4,48 per cento)

Le altre liste: Potere al Popolo (Collot) 0,52 per cento (468 voti); Partito Comunista (Bergamini) 0,45 per cento (401 voti), l’Altra Emilia-Romagna (Lugli) 0,41 per cento (372 voti), Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità (Battaglia) 0,40 per cento (357 voti).

I voti validi per il presidente sono 97.582, per le liste 89.818; le schede bianche sono 487, le nulle 1.406, i voti contestati e non assegnati 21.