Zona “Poggio” a Vignola risanata, ora via al “Bosco delle api”

“E’ stato completato in questi giorni il risanamento ambientale dell’area verde in località “Il Poggio” lungo via Montanara. Questo intervento è propedeutico alla realizzazione del progetto “Il bosco delle api””.

Ad annunciralo è il vicesindaco di Vignola, Angelo Pasini, che spiega: “Quest’area, che si estende su circa 5.000 metri quadrati di superficie, è stata ripulita da rifiuti di vario genere, piante infestanti, rampicanti e rovi, per ridurre il rischio di incendio dato dall’accumulo di vegetazione secca che si era formata nel corso degli anni. Gli infestanti erano anche causa di danno per gli alberi di querce, bagolari e noci germogliati spontaneamente proprio in quest’area verde. Essenze che ora, finalmente liberate, potranno crescere rigogliose. Sono anche stati messi a dimora – prosegue Pasini – i primi 15 ciliegi da fiore. Metteremo altre essenze arboree di diverse specie per avere alberi in fiore dalla primavera all’autunno, le cui chiome contribuiranno a ridurre i gas serra come l’anidride carbonica, e a creare un ambiente biologico favorevole al proliferare delle api. Falcidiate da inquinamento e malattie parassitarie, la tutela delle api è uno dei punti qualificanti della nostra politica integrata nel sistema di gestione ambientale, conforme alla norma UNI-EN ISO 14001/2015 e alla registrazione EMAS.

Questo è uno dei progetti che, con la firma dell’accordo tra Comune di Vignola e l’Università di Bologna per la gestione sostenibile del verde pubblico, andremo adesso ad implementare. Intendiamo inoltre proporci per un’opera di sensibilizzazione sull’importanza delle api e del rispetto dell’ambiente. Con questa finalità ci proporremo quindi all’Istituto Agrario – L. Spallanzani e a chiunque interessi il benessere delle api: aziende agricole, vivaisti, apicoltori e cittadini che hanno a cuore lo stato di salute dell’ambiente circostante.