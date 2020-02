Paziente da in escandescenza e aggredisce medico e infermieri al PS del Sant’Orsola

La scorsa notte un paziente, che avrebbe dato in escandescenze senza motivo, ha aggredito un medico, quattro infermieri e una guardia giurata in servizio al Pronto Soccorso del Sant’Orsola di Bologna. L’uomo, cittadino romeno 63enne, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di interruzione di pubblico servizio.

A quanto risulta, l’uomo e si era presentato verso le 3 al Pronto Soccorso con altri due clochard, per essere visitati in seguito ad abuso di alcol e in stato di agitazione. Il 63enne ha cominciato a prendersela con gli operatori, con minacce di morte e lanciando sedie, suppellettili e anche cartelloni informativi in metallo. Ad avere la peggio uno degli infermieri, che ha riportato lesioni per 21 giorni; due suoi colleghi hanno avuto prognosi di 5 giorni mentre un medico e un altro infermiere sono stati medicati sul posto.