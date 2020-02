Si ribalta col trattore, anziano muore a Monteorsello di Guiglia

Tragico incidente questa mattina in via Paderniano a Monteorsello di Guiglia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita ribaltandosi con il trattore, probabilmente mente raccoglieva legna. A fare la triste scoperta è stato il figlio dell’anziano che, non vedendolo rientrare per pranzo ed è andato a cercarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118, ma purtroppo per l”uomo non vi era più nulla da fare. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Guiglia. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale.