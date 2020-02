Col Forum UTE in gita a Parma, Capitale della Cultura 2020 e a Bologna, alla mostra sulla civiltà etrusca

L’Associazione Culturale FORUM U.T.E. di Sassuolo informa che per la rassegna Parma Capitale della Cultura 2020 sono aperte le prenotazioni per le gite di domenica 9 febbraio e sabato 28 marzo 2020 a Parma per conoscere approfonditamente la città emiliana Capitale della Cultura 2020.

Si inizia domenica 9 febbraio 2020 con Parma – prima parte – La città e i suoi monumenti: dalla Cattedrale romanica ai capolavori del Cinquecento di Correggio e Parmigianino. Quota di partecipazione € 65,00. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 7 febbraio 2020.

Sabato 28 marzo 2020 con Parma – seconda parte – Il Palazzo del Giardino, il Teatro Farnese alla Pilotta e i tesori pittorici della Galleria Nazionale. Quota di partecipazione € 65,00. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 28 febbraio 2020.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente esclusivamente a Danira Guidetti Calabrese 348 5495475.

***

FORUM U.T.E. informa che per la rassegna Grandi Mostre sono aperte anche le prenotazioni per la gita di sabato 22 febbraio 2020 a Bologna per visitare la straordinaria mostra: “Etruschi – Viaggio nelle terre dei Rasna, un ambizioso progetto espositivo dedicato alla civiltà etrusca, in cui saranno riuniti circa 1400 oggetti provenienti da 60 musei ed enti italiani e internazionali in dialogo con la ricchissima collezione etrusca del museo stesso.

Quota di partecipazione € 45,00. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 14 febbraio 2020. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente esclusivamente a Danira Guidetti Calabrese 348 5495475.