Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 5 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con solo qualche annuvolamento in arrivo dal mare sul Riminese. Temperature: minime in forte calo sui rilievi, stazionarie o in lieve calo sulle aree di pianura: valori attorno 4°C sulla fascia costiera; compresi tra 4°C e 6°C sulle aree pianeggianti. Massime in lieve diminuzione, più sensibile sulla Romagna, generalmente comprese tra 11°C e 13°C. Venti: al mattino ovunque da nord-ovest: moderati sulla pianura con locali rinforzi; forti sui rilievi, sulla costa e sul mare.

Dal pomeriggio ancora forti in rotazione da nord/nord-est sul mare, sulla costa e sui rilievi romagnoli; moderati da nord-ovest, ma in graduale attenuazione, sul resto del territorio regionale. Mare: mosso o molto mosso sotto costa, localmente fino ad agitato al largo.

(Arpae)