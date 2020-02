Red Sea Swim Cup, Modena vola sul Mar Rosso

Esperienza internazionale per il gruppo di master modenesi appartenenti a diverse società che il 1 febbraio ha preso parte alla Red Sea Swim Cup, manifestazione in acque libere che si è tenuta a Eilat, in Israele.

Una giornata di sole con clima primaverile ad illuminare il mare calmo e i fondali del Mar Rosso hanno fatto da splendida cornice alla gara sulle distanze 1500 m, 4500 m e 7500 m. Incantati tutti i partecipanti e in gran spolvero i modenesi che si sono distinti nelle distanze corta e media.

Ottimo il 1° posto assoluto della categoria amatori per Marco Zanasi (Sea Sub) e l’esordio per Bruno Cappelli (Vigili del Fuoco) sulla distanza 1,5 km.

Sulla distanza dei 4,5 km primo posto di categoria per Stefano Cappelli (M45 Sea Sub), secondo per Jessica Foroni (M45, Sea Sub). Prima donna della categoria amatori Giulia Gatti (M45 Sea Sub). Buona anche la prestazione di Andrea Barillaro (Maranello Nuoto) che ha avuto un problema nel rilevamento del tempo e quindi è stato penalizzato nella classifica finale.