Venerdì a Zocca l’accensione delle luminarie dedicate ad “Albachiara”

A Zocca saranno accese venerdì 7 febbraio, alle ore 19, le luminarie installate lungo via Mauro Tesi, la strada che attraversa tutto il centro abitato, dove sono riportate alcune strofe di “Albachiara”, una delle canzoni più celebri di Vasco Rossi.

L’accensione è in programma in occasione del compleanno del rocker, alla presenza del sindaco Gianfranco Tanari, della presidente del “Vasco Rossi fan club” di Zocca Silvia Balestri, di Daniela Fregni di Giamaica srl e di Luigi Lamarina, responsabile del fan club ufficiale.

«E’ un omaggio che tutto il paese – sottolinea Federico Ropa, vicesindaco ed ideatore di questa iniziativa – vuole dedicare al nostro concittadino più famoso che ha fatto conoscere Zocca a livello nazionale. Le luminarie saranno anche una ulteriore attrattiva per i tanti turisti, non solo quelli legati alla musica, che vengono a Zocca. Abbiamo scelto Albachiara in accordo con il fan club perché è uno dei capolavori della musica italiana e tra le prime canzoni che hanno contribuito al successo di Vasco».

Le luminarie, in tutto 15, sono state installate a cura del Comune lungo la strada principale che attraversa il centro abitato di Zocca e riportano una strofa della celebre canzone pubblicata da Vasco Rossi nel 1979.

La cerimonia di accensione delle luminarie sarà seguita da un aperitivo organizzato dal Vasco Rossi fan club di Zocca al ristorante Bistrot civico 20 in via Pineta 20.