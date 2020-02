Ancora disagi per il vento a Modena e provincia

Anche oggi qualche problema per il vento. Alcuni rami e alberi divelti o da verificare in città stanno tenendo impegnati i vigili del fuoco. Attualmente in corso operazione taglio in via Giardini all’altezza civico 456. Situazione più impegnativa a Sorbara dove è stata divelta una parte della lamiera di copertura del capannone ex Mercatone (foto). Fortunatamente non si registrano feriti.

Disagi anche in Montagna, con interventi effettuati per alberi e pali pericolanti a Montese in via Roncola e a Pavullo via Bottegone.