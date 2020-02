Rezzo al Vinyl Foyer: venerdì nuovo appuntamento con la musica live al teatro Astoria di Fiorano Modenese

Venerdì 7 febbraio, alle ore 21, al cinema teatro Astoria di Fiorano Modenese, Astoria Live propone un nuovo appuntamento della rassegna musicale ‘Vinyl Foyer 2020’, organizzata da Tir Danza e Comune di Fiorano Modenese,

Ogni appuntamento trasforma in un unico spazio il Foyer e il Caffè del Teatro, dove per ascoltare musica live, scoprire la ricca esposizione di vinili e assaggiare un drink, riscoprendo l’atmosfera da bistrot.

Il cantautore Rezzo che presenterà il suo primo album “Tutto Cambia”: dieci brani elettro-acustici sull’idea di cambiamento. Ingresso gratuito. Per informazioni 0536404371

Le serate Vinyl Foyer proseguono venerdì 14 febbraio con folk non convenzionale di ‘Swanz The Lonely Cat’, l’elettronica sperimentale, triphop ambiente di ‘_Mbriane’ il 6 marzo, per concludersi il 13 marzo con il rock, folk di ‘Phill Reynolds’.