A mister De Zerbi e Manuel Locatelli il premio 2019 ‘Amico dei Bambini’

Ieri, in occasione della presentazione del 16° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato i premi 2019 “Amico dei Bambini…Un Esempio per loro”. Fra i premiati anche mister Roberto De Zerbi per la categoria allenatori professionisti e Manuel Locatelli per la categoria calciatori professionisti.

Nel corso dell’evento è stato illustrato lo scopo benefico del Torneo Amici dei Bambin, il cui ricavato andrà al progetto Ai.Bi. ”Con te sarò un grande” in cui l’Associazione accompagna i ragazzi prossimi ai 18 anni degli istituti del Marocco verso l’autonomia, attraverso uno sportello di orientamento gestito dall’intermediario sociale.

Quello dei care leaver è un dramma poco conosciuto. Ragazzi che hanno trascorso l’intera infanzia e adolescenza in un istituto nell’attesa di un papà e di una mamma che li accogliessero, si trovano improvvisamente ad affrontare la vita adulta senza quei punti di riferimento che solo una famiglia può donare.

Riservato alla categoria Esordienti 2007, il torneo si svolgerà dal 1 Aprile al 7 giugno 2020 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 36 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano Milan, Inter, Torino, Novara e Monza.