Proseguono i lavori di potatura sul territorio del Comune di Fiorano

Proseguono i lavori di potature di piante e siepi nel territorio del Comune di Fiorano Modenese, venerdì 7 febbraio in via Silvio Pellico, il parcheggio del Bla sarà chiuso, con divieto di sosta e rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 18, i divieti riguardano anche gli stalli lungo la via.

Sabato 8 febbraio in via Ghiarola Vecchia, nel tratto compreso tra la rotatoria per l’innesto sulla Pedemontana e fino alla rotatoria con via circondariale San Francesco, per la potatura è previsto un restringimento stradale, con l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o semafori mobili. Sempre dalle ore 8 alle 18, nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 febbraio si provvederà alla potatura degli alberi in piazza De Gasperi, dove sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.